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Новые резиденты СПВ вложат в развитие Приморского края более 9 млрд рублей
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Новые резиденты СПВ вложат в развитие Приморского края более 9 млрд рублей 

ТАСС 46 минут назад
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Более 20 предприятий, ставших резидентами свободного порта Владивосток (СПВ) на прошлой неделе, вложат в реализацию инвестпроектов 9,3 млрд рублей и создадут в Приморском крае порядка 2 тыс. рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.
"На прошлой неделе СПВ пополнился 23 предприятиями. Новые резиденты подписали соглашения об инвестиционной деятельности с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», согласно которым вложат в реализацию своих проектов 9,3 млрд рублей и создадут около 2 тыс. рабочих мест", — говорится в сообщении.
В частности, планируется реализовать на территории СПВ 11 проектов по строительству жилой и коммерческой недвижимости, построить кемпинговый комплекс рядом с бухтой Лазурная в Приморском крае, а также создать сеть магазинов по продаже фермерской продукции. Новые резиденты также будут развивать логистическую инфраструктуру на Камчатке и оказывать услуги по перевозке угля на Сахалине. Кроме того, будут реализованы проекты по производству электронных приборов учета и оптовой торговле автомобильными деталями.
Одно из предприятий возродит промышленный комплекс по добыче и переработке рыбы в поселке Моряк-Рыболов Приморского края. Компания планирует обновить оборудование для цеха и плавзаводов, приобрести два рыболовецких судна для добычи, транспортировки и переработки рыбы и оснастить их орудиями лова, промснаряжением и проминвентарем. Планируется осуществлять производство как в цехах на территории поселка, так и на судах.
"Около 70% необходимого рыбного сырья будем добывать собственным промысловым флотом. Рассчитываем на годовой объем рыбодобычи более 3 тыс. тонн", — пояснила директор предприятия Оксана Яценко. Она добавила, что компания планирует получить необходимые квоты на прибрежный лов как градообразующее предприятие.
Особые налоговые режимы СПВ и территорий опережающего развития (ТОР) — специальные экономические зоны с льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и другими механизмами поддержки бизнеса, установленными для привлечения инвестиций. Количество резидентов ТОР и СПВ достигло 809. Общий объем инвестиций в рамках подписанных соглашений составляет 2,5 трлн рублей. После реализации заявленных проектов в регионе появится более 83 тыс. новых рабочих мест.
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