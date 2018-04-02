Газпромбанк Лизинг профинансирует приобретение ООО «ТрансЛес» 400 вагонов

МОСКВА , 2 апреля. / ТАСС /. Компания Газпромбанк Лизинг заключила договор с ООО «ТрансЛес» о предоставлении финансирования на приобретение порядка 400 единиц подвижного состава на сумму более 1 млрд рублей через инструмент лизинга, следует из сообщения Газпромбанк Лизинга.

Договор заключен сроком на 10 лет. Поставка новых платформ модели 13-9924-01 для перевозки лесоматериалов и контейнеров будет осуществлена Рославльским вагоноремонтным заводом в 2018 году.