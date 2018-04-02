Ещё
Газпромбанк Лизинг профинансирует приобретение ООО «ТрансЛес» 400 вагонов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Газпромбанк Лизинг профинансирует приобретение ООО «ТрансЛес» 400 вагонов 

ТАСС 46 минут назад
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Компания Газпромбанк Лизинг заключила договор с ООО «ТрансЛес» о предоставлении финансирования на приобретение порядка 400 единиц подвижного состава на сумму более 1 млрд рублей через инструмент лизинга, следует из сообщения Газпромбанк Лизинга.
Договор заключен сроком на 10 лет. Поставка новых платформ модели 13-9924-01 для перевозки лесоматериалов и контейнеров будет осуществлена Рославльским вагоноремонтным заводом в 2018 году.
"Газпромбанк Лизинг" — один из лидеров российского рынка лизинга. Компания входит в группу Газпромбанка и является его уполномоченным партнером по реализации лизинговых проектов на всей территории России. В 2017 г. компания увеличила портфель лизинговых активов почти на 20% относительно результата годом ранее, до 136,4 млрд рублей.
ТАСС: последние новости
В группе "Сумма" заявили, что все структуры холдинга работают в штатном режиме Финансовым директором "Магнита" назначили Елену Милинову ТЦ обяжут размещать кинотеатры и детские комплексы на нижних этажах уже в этом году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому48
Тест: Знаете армейский жаргон?43
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России474
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»353
В РФ возрождают «закрытые города»18
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
04:15
С Максаковой требуют 45 миллионов рублей
Шоу-бизнес
01:34
Странно «уставшая» врач смутила соцсети
Происшествия Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:36
Гробы показались после провала грунта в Туле
Происшествия Общество
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение