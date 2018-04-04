«Газпромбанк Лизинг» передаст «ТрансЛесу» 400 железнодорожных вагонов на 1 млрд рублей

Компания «Газпромбанк Лизинг» заключила договор с ООО «ТрансЛес» о предоставлении финансирования на приобретение порядка 400 единиц подвижного состава на сумму более 1 млрд рублей через инструмент лизинга. Об этом на днях сообщили в лизинговой компании, уточнив, что договор заключен сроком на десять лет.

Поставка новых платформ модели 13-9924-01 для перевозки лесоматериалов и контейнеров будет осуществлена Рославльским вагоноремонтным заводом в 2018 году. «Эти платформы хорошо зарекомендовали себя на рынке перевозок леса и пиломатериалов», — подчеркивается в релизе.

«Объемы перевозок леса и пиломатериалов показывают стабильный рост в последние годы, это влечет за собой спрос в сегменте железнодорожных перевозок, в частности на специализированный состав. Мы активно работаем в этом направлении и в этом году планируем еще ряд сделок по финансированию специализированного состава в разных отраслях», — отметил генеральный директор АО «Газпромбанк Лизинг» Максим Агаджанов.