Минфин предложил включить в Налоговый кодекс все квазиналоговые платежи

МОСКВА , 2 апреля. / ТАСС /. Минфин России предлагает включить отдельной главой в Налоговый кодекс все квазиналоговые платежи, в первую очередь различные сборы. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Илья Трунин.

"Мы предлагаем [включить] все, которые носят квазиналоговый характер. Надо посмотреть какие, определиться, и потихоньку включать в Налоговый кодекс. Например курортный сбор, но он явно не будет первым, так как идет в качестве эксперимента", — сказал Трунин.

По его словам, Минфин рассматривает возможность включения в Кодекс большей части сборов, в том числе экологического или утилизационного, после соответствующей оценки и консультации с компаниями, которые их платят.