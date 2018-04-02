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Минфин предложил включить в Налоговый кодекс все квазиналоговые платежи
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Минфин предложил включить в Налоговый кодекс все квазиналоговые платежи 

ТАСС 52 минуты назад
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Минфин России предлагает включить отдельной главой в Налоговый кодекс все квазиналоговые платежи, в первую очередь различные сборы. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Илья Трунин.
"Мы предлагаем [включить] все, которые носят квазиналоговый характер. Надо посмотреть какие, определиться, и потихоньку включать в Налоговый кодекс. Например курортный сбор, но он явно не будет первым, так как идет в качестве эксперимента", — сказал Трунин.
По его словам, Минфин рассматривает возможность включения в Кодекс большей части сборов, в том числе экологического или утилизационного, после соответствующей оценки и консультации с компаниями, которые их платят.
Как сообщалось ранее, правительство РФ совместно с Госдумой в ближайшее время примет решение по вопросу регулирования неналоговых платежей для бизнеса.
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