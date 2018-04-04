Почта России снижает цены на социально значимые товары 

С 5 апреля Почта России снижает розничные цены на ряд социально значимой продукции в своих отделениях по всей стране. На 10-15% дешевле, чем в розничных магазинах, россияне смогут купить стиральные порошки, моющие и чистящие средства, продовольственные товары, чай и иные товары первой необходимости. Товары, принимающие участие в проекте, помечены красными ценниками «ШОК цена».
Несколько лет назад Почта России пересмотрела продуктовую линейку: в больших городах были оставлены только почтовые и канцелярские товары, книги и сувенирная продукция, а в сельской местности на почте можно приобрести основные категории социально значимых товаров.
«Из 42000 тысяч почтовых отделений около 30000 расположены в сельской местности. В том числе 9000 отделений Почты России расположены в населенных пунктах, где проживает менее 300 человек. Там почтовое отделение зачастую выступает единственным местом, где жители могут приобрести необходимые товары первой необходимости. Мы приняли решение снизить цену на продукцию, реализуемую в отделениях Почты России, чтобы сделать ее максимально доступной для населения», — отметила заместитель генерального директора по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.