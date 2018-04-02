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«Росатом» хочет начать переработку бытовых отходов
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«Росатом» хочет начать переработку бытовых отходов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Компания "Русатом Гринвэй" (входит в госкорпорацию "Росатом") планирует начать в ЗАТО Железногорск (Красноярский край) переработку твердых коммунальных отходов для получения вторичного топлива, с помощью которого смогут работать железногорские котельные, сообщило официальное корпоративное издание российской атомной отрасли газета "Страна Росатом" со ссылкой на руководителя проектного офиса "Русатом Гринвэй" Данила Рогожина.
"Преобразовывать мусор в тепловую энергию выгодно и с экологической, и с экономической точки зрения. Наш проект предполагает создание мусоросортировочной станции, линий по производству RDF (refuse-derived fuel, топливо, полученное из переработанных отходов — ред.), модернизацию котлов и установку новых — с кипящим слоем, и прочее", — сказал Рогожин, слова которого цитирует "Страна Росатом".
В Железногорске располагается одно из ведущих предприятий российской атомной отрасли "Горно-химический комбинат". ГХК — ключевое предприятие "Росатома" по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла на основе инновационных технологий нового поколения. На ГХК впервые в мире сосредоточены сразу три высокотехнологичных передела — хранение отработавшего ядерного топлива реакторов АЭС, его переработка и производство нового ядерного МОКС-топлива для реакторов на быстрых нейтронах.
Как сообщалось ранее, "Русатом Гринвэй" создана с целью реализации проектов по утилизации твердых бытовых отходов. 100% "Русатом Гринвэй" будет принадлежать АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли). Уставный капитал новой компании составит 146,75 миллиона рублей.
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