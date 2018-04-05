Официальный курс доллара снизился на 19 копеек, евро — на 37

ЦБ установил официальные курсы валют на 6 апреля. Курс доллара понизился на 18,5 копейки, составив 57,5796 рубля (57,7646 рубля на 5 апреля). Курс евро уменьшился на 36,54 копейки, до 70,5926 рубля (70,958 рубля на 5 апреля).

Разворот фондовых рынков к росту, а также позитивная динамика нефти помогли рублю в среду прибавить к евро и доллару, отмечает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич . Он напоминает, что нефть подорожала после публикацииданных о запасах, что помогло ей преодолеть изначальный спад. Утром в четверг котировки Brent вновь выше 68 долларов за баррель, в то время как среду было снижение к 66,6 доллара.

Данные, опубликованные Министерством энергетики США , показали снижение запасов сырой нефти на 4,6 млн баррелей, против ожидавшегося роста на 1,4 млн «Хотя недельные показатели могут быть весьма волатильны и подвержены сезонности, уровень запасов в целом заметно снижается к показателям прошлого года. В данный момент снижение составляет 20,6% к той же неделе годом ранее. Для сравнения, в сентябре прошлого года это отклонение было близким к нулю. Запасы существенно сокращаются, и этот тренд набирает силу», — комментирует эксперт.

Виктор Веселов. Фьючерсы на мировые фондовые индексы выросли благодаря США и Китаю , которые заявили о готовности вести переговоры до ввода обоюдных заградительных пошлин на импорт товаров в обеих странах, продолжает главный аналитик банка «Глобэкс»

«Таким образом, опасения инвесторов относительно расширения торговой войны между странами ослабло, и позитив вырвался на фондовые рынки, в том числе и развивающиеся», — говорит эксперт.

Так, с начала недели отток иностранной ликвидности с российского рынка сузился и демонстрирует несущественные цифры.