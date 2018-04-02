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Burger King готов снизить цены в аэропорту «Домодедово»
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Burger King готов снизить цены в аэропорту «Домодедово» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сеть ресторанов Burger King в РФ заявила о готовности снизить цены на популярные блюда в ресторане, расположенном на территории аэропорта "Домодедово", сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Московское областное УФАС ранее в ходе проверок установило, что ООО "Бургер Рус" (франчайзи Burger King в России) нарушило антимонопольное законодательство при установлении цен на услуги общепита в аэропорту "Домодедово". Так, по данным ведомства, цены в расположенном в аэропорту ресторане Burger King превышают цены в других заведениях сети на территории Москвы и Московской области. По результатам рассмотрения дела "Бургер Рус" было выдано предписание об устранении нарушений.
"ООО "Бургер Рус" до завершения антимонопольного расследования заявило о готовности снизить цены на наиболее популярные среди потребителей блюда, реализуемые в ресторане, расположенном на территории аэропорта "Домодедово", — говорится в сообщении ФАС.
УФАС в сентябре прошлого года возбудило дела в отношении ООО "Бургер Рус", ООО "Галерея-Алекс" (кофейни "Шоколадница") и ООО "Мастер Франчайзинг Групп" (кафе "Му-му") за установление монопольно высоких цен в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский". Поводом к возбуждению дел о нарушении антимонопольного законодательства послужили обращения граждан о высокой стоимости товаров и продуктов питания на территории аэропортов Москвы.
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