Россия впервые с апреля 2017 года не полностью выполнила сделку ОПЕК+

В марте этого года российские добывающие компании выполнили обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ на 93,4 процента, сократив производство на 280,22 тысячи баррелей, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак . Таким образом, Россия впервые с конца апреля прошлого года не исполнила полностью обязательства в рамках венского соглашения о сокращении добычи нефти.

"Колебания добычи жидких углеводородов в марте вызваны высоким спросом на газ, а также сезонными факторами внутреннего рынка, — пояснил Александр Новак отклонения. — Россия полностью привержена достижению баланса на нефтяном рынке". В теории неполное выполнение условий сделки со стороны России компенсируется продолжительным падением добычи в Венесуэле , которая тоже участвует в сделке ОПЕК+, а также систематическим перевыполнением плана Россией, считают эксперты.

Соглашение между 24 странами о сокращении добычи нефти было подписано осенью 2016 года в Вене . Оно предполагает, что Россия сокращает с 1 января 2017 года уровень добычи на 300 тысяч баррелей в сутки (для других стран, исходя из объемов производства и возможностей, установлены другие квоты, самая большая — у Саудовской Аравии — 486 тысяч баррелей в сутки).

Так как объем сокращения был серьезным, Новак пообещал постепенный выход на необходимый уровень. На сокращение производства на 300 тысяч баррелей компании вышли в конце апреля, говорил он ранее. После этого ниже ста процентов уровень исполнение сделки со стороны России не опускался.