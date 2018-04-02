Стройкомпания ФПК «Сатори» подала в арбитраж заявление о своем банкротстве

МОСКВА , 2 апр — РИА Новости . Арбитражный суд Москвы назначил на 5 июня проверку обоснованности заявления крупной строительной компании «Финансово-промышленная корпорация „Сатори“ о собственном банкротстве, следует из определения суда.

Заявление поступило в арбитраж 26 марта, другие подробности в материалах суда пока не раскрываются.

В соответствии с российским законодательством руководитель компании-должника обязан обратиться в суд с заявлением о банкротстве, если предприятие отвечает признакам неплатежеспособности или признакам недостаточности имущества.