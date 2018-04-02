Стройкомпания ФПК «Сатори» подала в арбитраж заявление о своем банкротстве 

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил на 5 июня проверку обоснованности заявления крупной строительной компании «Финансово-промышленная корпорация „Сатори“ о собственном банкротстве, следует из определения суда.
Заявление поступило в арбитраж 26 марта, другие подробности в материалах суда пока не раскрываются.
В соответствии с российским законодательством руководитель компании-должника обязан обратиться в суд с заявлением о банкротстве, если предприятие отвечает признакам неплатежеспособности или признакам недостаточности имущества.
Согласно информации на сайте компании, ООО „ФПК Сатори“ зарегистрировано в 1993 году, выполняет весь спектр строительных работ, специализируется на сносе зданий и сооружений, также занимается переработкой строительного мусора. В частности, компания принимала участие в демонтаже гостиницы „Россия“, на месте которой теперь находится парк „Зарядье“, терминала С аэропорта Шереметьево, рекультивации территории ЗИЛа. По данным базы „БИР-Аналитик“, 56% компании принадлежат ее гендиректору Андрею Гусарову.