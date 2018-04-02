Как достичь мастерства в любимом деле расскажут на бизнес-конференции Digitale 10

12 и 13 апреля в Crowne Plaza St.Petersburg Airport состоится ежегодное бизнес-событие Петербурга — Digitale. В этом году конференция проводится в 10-й раз и посвящена теме «Мастерство».

Юбилейная конференция соберет в одном месте лучших представителей своего дела. На Digitale X выступят 40 профессионалов, звезд бизнеса и именитых российских экспертов.

Digitale сохранит полюбившийся двухдневный формат. Выступления спикеров разделены на четыре параллельных потока: «предпринимательство», «менеджмент», «маркетинг» и «личная эффективность». Благодаря этому каждый участник сможет составить для себя собственную индивидуальную программу, максимально соответствующую его интересам.

предоставлено организаторами

Собственным опытом о мастерстве в бизнесе будут делиться Ксения Рясова — президент компании FiNN FLARE, Эдуард Остроброд — вице-президент SELA, член попечительского совета Рыбаков Фонд, Дмитрий Потапенко , управляющий партнер Management Development Group.

Тема юбилейной конференции не случайна. Денис Столбов — генеральный продюсер Digitale пояснил, почему выбор концепции в этом году выпал именно на мастерство:

”В восьмой Digitale мы говорили о любви. Потому то важно понимать, что бизнес предназначен для решения потребностей человека. Говорили о деятельности компании как о части жизни конкретного человека, о создании комфорта, развитии команды. Когда мы научились «любить себя и мир вокруг», то поняли, что необходимо предпринимать действия. А любое действие приводит к изменениям. «Меняй мир» — стало лозунгом девятой конференции. После усвоения основного правила «качественно влиять на мир к лучшему» стало понятно, что человеку не хватает навыков и компетенций. Чем отличается один специалист от другого? Профессионализмом, знаниями, намерением, самоотдачей — всё это качества Мастера. «Мастерство» стало смыслом жизни нашей деятельности и версией десятого лучшего бизнес-события Петербурга. ”

Традиционно конференция завершится бизнес-вечеринкой Digitale-Party, которая дает уникальную возможность поучаствовать в ожесточенных баттлах спикеров, пообщаться с интересными людьми и поделиться впечатлениями от насыщенной двухдневной программы конференции.

И помните — мастерство рождает смысл жизни, создает новые возможности, делает мастера великим и меняет мир к лучшему!

предоставлено организаторами

Digitale — это бизнес-событие с именем и историей. Конференцию создавали в 2012 году как маркетинговое событие, но благодаря резонансу со стороны спикеров и участников Digitale стала одной из крупнейших бизнес-событий Петербурга. В 2014 году конференция получила победы в номинациях «Лучшая профессиональная конференция» и «Лучшее мероприятие года». Digitale «Меняй мир» названо «Лучшим образовательным проектом Петербурга 2017», а так же попала в финал премии BEMA как «Лучшее деловое событие». С 2015 года Digitale проводится с определенной концепцией — Digitalе 007, Digitale Love, Digitale «Меняй мир», Digitale «Мастерство». Это отличает конференцию от других бизнес-событий страны.