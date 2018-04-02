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Банк «Советский» уменьшил ставки по кредитным картам
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Банк «Советский» уменьшил ставки по кредитным картам 

Банки.ру 39 минут назад
Петербургский банк «Советский» снизил ставки по кредитному продукту «Лучшая карта» в категориях Visa Classic и Visa Gold.
Процентная ставка по «классической» карте теперь составляет 27% годовых (вместо 28%), по «золотой» — 25% (а не 26%, как ранее).
Продуктовый виджет
Прочие условия по тарифу не изменились.
Выпуск карт осуществляется бесплатно. Плата за годовое обслуживание по Visa Classic взимается в размере 850 рублей, по Visa Gold — в размере 3,1 тыс. рублей.
Размер максимального кредитного лимита по «классической» карте достигает 100 тыс. рублей, по «золотой» — 150 тыс. рублей.
Предусмотрен льготный период кредитования до 62 дней, который распространяется как на безналичные операции, так и на операции по снятию наличных. Комиссия за снятие кредитных средств в устройствах банка и других кредитных организаций составляет 4,9% (минимум 300 рублей), за снятие собственных средств заемщика в банкоматах и кассах банка не взимается, в сторонних кредитных организациях составляет 1,2% (минимум 150 рублей).
«Преимуществами предложения можно назвать начисление 7% годовых на остаток собственных средств заемщика, а также наличие кешбэка по «золотой» карте в размере 0,5% от суммы всех покупок, но не более 10 тысяч рублей в месяц», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Полина Пронина.
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