Банк «Советский» уменьшил ставки по кредитным картам

Петербургский банк «Советский» снизил ставки по кредитному продукту «Лучшая карта» в категориях Visa Classic и Visa Gold.

Процентная ставка по «классической» карте теперь составляет 27% годовых (вместо 28%), по «золотой» — 25% (а не 26%, как ранее).

Продуктовый виджет

Прочие условия по тарифу не изменились.

Выпуск карт осуществляется бесплатно. Плата за годовое обслуживание по Visa Classic взимается в размере 850 рублей, по Visa Gold — в размере 3,1 тыс. рублей.

Размер максимального кредитного лимита по «классической» карте достигает 100 тыс. рублей, по «золотой» — 150 тыс. рублей.

Предусмотрен льготный период кредитования до 62 дней, который распространяется как на безналичные операции, так и на операции по снятию наличных. Комиссия за снятие кредитных средств в устройствах банка и других кредитных организаций составляет 4,9% (минимум 300 рублей), за снятие собственных средств заемщика в банкоматах и кассах банка не взимается, в сторонних кредитных организациях составляет 1,2% (минимум 150 рублей).