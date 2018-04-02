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«Почта России» и таможня перехватили радиоактивную посылку из Узбекистана
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«Почта России» и таможня перехватили радиоактивную посылку из Узбекистана 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Сотрудники "Почты России" и Федеральной таможенной службы (ФТС) перехватили поступившую из Узбекистана в столичный аэропорт «Домодедово» радиоактивную посылку, в которой находился барометр, говорится в сообщении «Почты России».
"Специалисты одного из сортировочных узлов «Почты России» совместно с сотрудниками Московской таможни в ходе проверки почтовой емкости, поступившей из аэропорта «Домодедово», зафиксировали при срабатывании системы радиационного контроля «Янтарь» гамма-излучение, более чем в 10 раз превышающее предельно допустимый радиационный фон", — говорится в сообщении.
В компании уточнили, что источником опасного излучения являлось «почтовое отправление из Узбекистана, которое было незамедлительно изолировано от остального багажа и помещено в защитный контейнер».
В сообщении отмечается, что сотрудники службы безопасности «Почты России» совместно с представителями Московской таможни и специалистами ФГУП «Радон» досмотрели посылку, обнаружив в ней барометр, а затем отправили радиоактивный груз на утилизацию в специализированное учреждение.
"Уровень радиации остальных почтовых отправлений находится в норме. Данные отправителя и получателя опасной посылки переданы в правоохранительные органы", — заверяет «Почта России».
Компания отмечает также, что вопросы безопасности и законности содержимого почтовых отправлений находятся на особом контроле службы безопасности «Почты России». «В постоянном режиме, в рамках действующего законодательства, осуществляется проверка содержимого почтовых отправлений на различных этапах пересылки, в том числе с помощью специального оборудования, установленного в местах сортировки и обработки посылок и мелких пакетов», — добавили в компании.
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