«Почта России» и таможня перехватили радиоактивную посылку из Узбекистана

"Специалисты одного из сортировочных узлов «Почты России» совместно с сотрудниками Московской таможни в ходе проверки почтовой емкости, поступившей из аэропорта «Домодедово», зафиксировали при срабатывании системы радиационного контроля «Янтарь» гамма-излучение, более чем в 10 раз превышающее предельно допустимый радиационный фон", — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что источником опасного излучения являлось «почтовое отправление из Узбекистана, которое было незамедлительно изолировано от остального багажа и помещено в защитный контейнер».

В сообщении отмечается, что сотрудники службы безопасности «Почты России» совместно с представителями Московской таможни и специалистами ФГУП «Радон» досмотрели посылку, обнаружив в ней барометр, а затем отправили радиоактивный груз на утилизацию в специализированное учреждение.

"Уровень радиации остальных почтовых отправлений находится в норме. Данные отправителя и получателя опасной посылки переданы в правоохранительные органы ", — заверяет «Почта России».

Компания отмечает также, что вопросы безопасности и законности содержимого почтовых отправлений находятся на особом контроле службы безопасности «Почты России». «В постоянном режиме, в рамках действующего законодательства, осуществляется проверка содержимого почтовых отправлений на различных этапах пересылки, в том числе с помощью специального оборудования, установленного в местах сортировки и обработки посылок и мелких пакетов», — добавили в компании.