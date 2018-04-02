Общий объем финансирования научных проектов РНФ в 2017 году составил 18,5 млрд рублей

МОСКВА , 2 апреля. / ТАСС /. Общий объем финансирования 2,9 тыс. научных проектов и программ Российским научным фондом (РНФ) в 2017 году составил 18,5 млрд рублей, сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор РНФ Александр Хлунов

"Российский научный фонд выделил 18,5 млрд рублей на финансирование около 30 тыс. ученых, это около 3 тыс. грантов", — сказал Хлунов, добавив, что это чуть больше, чем планировалось.

Он отметил, что на долю РНФ приходится 5,4% от общего объема финансирования научных проектов в стране. «340 млрд рублей было выделено на гражданскую науку в прошлом году», — сказал глава РНФ.

Основные показатели

Доля отчетных публикаций в международной базе данных WebofScience от ученых, работавших по грантам РНФ, — 16,4% или 10,3 тыс. «Это тот результат, за который мы благодарны нашим ученым», — сказал Хлунов, добавив, что 2017 год стал четвертым «полноценным годом работы РНФ».

Он отметил, что все показатели по прошлому году выполнены. Так, согласно презентованными данным, число цитирований в расчете на одну публикацию российских исследователей, поддержанных РНФ, в научных журналах, индексируемых в WebofScience, составила 2,89 единицы, тогда как в плане на 2017 год этот показатель составлял 1,3 цитирования на одну публикацию.

Число публикаций российских ученых, индексируемых в международной базе данных Scopus, в расчете на 100 исследований, поддержанных РНФ, составила 26,2. Тогда как в плане на 2017 год этот показатель — 22-24 публикации. Количество публикаций, индексируемых а базе данных РИНЦ (Российского индекса научного цитирования), в расчете на 100 исследований, проведенных при поддержке РНФ, достигло 46,2. Тогда как в плане на 2017 год стояло — 34 — 36.