«Почта России» запустила первый беспилотник, который разбился сразу после взлета

Почта России » запустила свой первый беспилотник, который должен был перевезти груз весом 2 килограмма. Почти сразу после взлета аппарат врезался в дом. Инцидент произошел 2 апреля в Улан-Удэ . Изначально беспилотник должен был пролететь 16 км и отправить посылку в село Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. На церемонии запуска присутствовали глава республики Алексей Цыденов и генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов . Стоимость запуска оценивается в 1,2 млн рублей.

СРОЧНО: Первый беспилотник «Почты России» с посылкой потерпел крушение после взлета в Бурятии https://t.co/vbD4DdQYl0 pic.twitter.com/EHXVBd4Dq1— FlashSiberia (@FlashSiberia) 2 апреля 2018 г.

Причиной крушения, по заявлениям компании-представителя аппарата «Рудрон/Экспедитор 3М», могло стать нештатное отключение электронного оборудования при запуске — летящий дрон могли сбить с пути многочисленные точки Wi-Fi. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.