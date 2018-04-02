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Nissan и Renault ведут переговоры о слиянии и создании совместной компании
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Nissan и Renault ведут переговоры о слиянии и создании совместной компании 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Согласно сообщениям Bloomberg, производители ведут переговоры о слиянии, которое в конечном итоге может привести к появлению новой корпорации.
Подробной информации по этому поводу пока не предоставлено, но последние отчеты указывают на то, что Nissan и Renault планируют в будущем более тесно сотрудничать. В ответ на подобные заявления альянс Renault-Nissan-Mitsubishi сказал, что любые обсуждения сделки с участием Renault и Nissan — спекуляция, поскольку французская компания не намерена продавать акции Nissan. Напоминаем, в сентябре прошлого года альянс обнародовал шестилетний план, согласно которому к 2022 году компании планируют продавать до 14 миллионов автомобилей ежегодно. В феврале Renault-Nissan-Mitsubishi стали крупнейшей в мире автомобильной группой с рекордными показателями продаж, реализовав 10 606 366 легковых транспортных средств в течении 2017 года. Изначально альянс сформировался еще в 1999 году — Renault пришел на помощь Nissan, когда тот оказался на грани банкротства. Таким образом французская корпорация приобрела 43,4 процента у Nissan.
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