Глава Почта Банка: «У нас нет конфликта с Тинькофф Банком, это недоразумение»

Использование товарного знака «Лето» обойдется Тинькофф Банку в незначительную сумму, конфликта по этому поводу между кредитными организациями не было, прокомментировал глава Почта Банка Дмитрий Руденко

«Зная, что наше право нарушено, мы не могли ничего не делать. Мы предложили Тинькофф Банку закрыть эмиссию продукта (карт с соответствующим названием), либо за небольшую плату продолжать использование названия. Они выбрали второй вариант. Плата совершенно символическая для банка, нельзя на этом обогатиться. Это недоразумение, это не конфликт», — сказал Руденко.

Ранее сообщалось, что Почта Банк отказался от исковых требований к Тинькофф Банку в связи с заключением между кредитными организациями лицензионного договора на использование товарного знака «Лето», принадлежащего Почта Банку.