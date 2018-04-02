Рекордный рост ипотеки обусловлен новыми заемщиками

В феврале 2018 года продолжился практически двукратный рост выдачи ипотеки. Ставки по ипотеке находятся на минимальных уровнях за всю историю рынка. По данным Банка России, за январь-февраль 2018 года выдано 180,7 тыс. кредитов на 347,3 млрд рублей. Таким образом, показатель выданных кредитов увеличился на 85% в количественном и 98% в денежном выражениях. Также объемы выдачи ипотеки в феврале совпали с предварительной оценкой ДОМ. РФ и FRG и составили 200 млрд рублей.

По оценкам ДОМ.РФ и FRG, доля рефинансирования в выданных кредитах составила 15-16%. Таким образом, с начала года новых кредитов выдано на сумму около 291 млрд руб., что также является рекордным показателем за первые два месяца года за всю историю. Рынок ипотеки растет, прежде всего, за счет новых заемщиков. Ставки по ипотеке устойчиво снижаются, в феврале 2018 г. средневзвешенная ставка выдачи составила 9,75%, то есть мину 2,2 процентных пункта к февралю 2017 года и минус 0,1 процентных пункта к январю 2018 года.