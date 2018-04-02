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Заброшенный небоскреб продадут в центре Сайгона
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Заброшенный небоскреб продадут в центре Сайгона 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Городские власти ищут компанию, которая смогла бы заняться продажей недостроенного небоскреба в центре Хошимина с аукциона
Планировалось, что строительство Saigon One Tower, начавшееся в 2007 году, завершится в 2009. Здание, достигающее 195 метров в высоту, должно было стать третьим по высоте в Хошимине и включать в себя жилые помещения, офисы и торговый центр. Но в 2011 году строительство прекратилось из-за жилищного кризиса. В прошлом году правительственная Компания по управлению активами изъяла здание у главного инвестора в счет погашения кредита на 7 трлн. донгов (примерно $308 млн).
На данный момент госкомпания установила стартовую цену для Saigon One Tower в размере 6,11 трлн. донгов ($267,6 млн).
Источник: VnExpress
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