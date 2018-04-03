Кабмин раскрыл объем субсидий на поддержку автопрома и легкопрома в 2018 году через кредиты и лизинг

Из резервного фонда правительства выделяются средства в общем размере 12,2 млрд рублей на поддержку предприятий автомобилестроения и легкой промышленности, в частности через механизмы кредита и лизинга. Соответствующее распоряжение от 30 марта 2018 года № 548-р опубликовано на этой неделе на сайте Кабмина РФ

С целью стимулирования реализации колесных транспортных средств по договорам лизинга направляется 4 млрд рублей на предоставление субсидий на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2018 году. Это позволит реализовать в 2018 году не менее 15 тыс. единиц техники, рассчитывают в правительстве.

С целью стимулирования продаж автомобилей физическим лицам выделяется 3 млрд рублей на предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным ими в 2018 году физическим лицам на приобретение автомобилей. Это позволит реализовать в 2018 году не менее 35,5 тыс. автомобилей.

Продуктовый виджет

С целью стимулирования производства автомобилей на территории Дальневосточного федерального округа направляется 0,5 млрд рублей на предоставление субсидий организациям автомобилестроения в 2018 году на перевозку автомобилей, произведенных в ДФО, в другие регионы страны. Это позволит обеспечить в 2018 году перевозку не менее чем 5 тыс. автомобилей.

С целью стимулирования продаж техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива, направляется 2,5 млрд рублей на предоставление субсидий производителям такой техники. Это позволит реализовать в 2018 году 2,5 тыс. автомобилей.

С целью стимулирования организаций легкой промышленности направляется 0,7 млрд рублей на предоставление субсидий на финансирование расходов лизинговых организаций на обеспечение легкой промышленности оборудованием на основе финансового лизинга. Это позволит в 2018 году увеличить объем производства товаров легкой промышленности по отношению к году, предшествующему году начала реализации инвестиционного проекта, не менее чем на 2% в стоимостном выражении.

Также направляется 0,5 млрд рублей на субсидии производителям камвольных и (или) поливискозных тканей для компенсации потерь в доходах при изготовлении тканей для школьной формы младшеклассников.

Кроме того, для снижения долговой нагрузки организаций легкой промышленности направляется 1 млрд рублей на предоставление субсидий организациям промышленности для возмещения части затрат, понесенных в 2015—2018 годах на уплату процентов по кредитам, полученным на пополнение оборотных средств.

«Цель принятых решений — дополнительно загрузить производственные мощности предприятий автомобильной и легкой промышленности, а также смежных отраслей», — поясняется на сайте Кабмина.

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