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Мнучин обсудит рынок трежерис с торговыми фирмами
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Мнучин обсудит рынок трежерис с торговыми фирмами 

Вести.Ru 51 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 2 апреля — «Вести. Экономика». Министерство Финансов США планирует встретиться с маркетмейкерами и другими компаниями в сфере электронной торговли, чтобы обсудить варианты повышения прозрачности на рынке государственного долга объемом в $14,5 трлн, сообщает Bloomberg.
Министр финансов США Стивен Мнучин. Фото: EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS
Американские чиновники хотят узнать мнение отрасли о том, как публично сообщать о ценах на казначейские облигации в первый раз. Чиновники проведут встречи с нью-йоркскими фирмами на этой неделе и с чикагскими трейдерами — на следующей, рассказал собеседник агентства. Ранее Минфин провел встречи с 23 банками и брокерами, которые покупают и продают долг США непосредственно у правительства, заявил другой источник. Инвесторы, торговые фирмы, банки и правительственные чиновники работают более трех лет, чтобы пролить свет на то, как работает рынок государственных облигаций США. Эта работа началась после шокирующего скачка цен на трежерис в октябре 2014 года, у которого не было очевидного триггера. Регулирование казначейских облигаций по-прежнему фрагментировано и не поспевает за последними технологическими достижениями, используемыми большинством участников рынка. Нынешняя среда дает дилерам с Уолл-стрит полное знание цен и сделок, в то время как инвесторы и маркетмейкеры находятся в неведении о сделках между банками и их клиентами, которые составляют половину всех торгов.
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"Торговая война" вынуждает США наращивать долг «Медвежья» фаза на рынке бондов откладывается Доллар и доходность казначейских облигаций Кроме того, правоохранительные органы сталкиваются с трудностями в разработке согласованной политики, поскольку они не в полной мере понимают, как торгуются казначейские облигации. У американских регуляторов ушли месяцы на координацию и сбор данных после внезапного ралли цен на трежерис в 2014 году. Как сообщали «Вести. Экономика», по данным Минфина США, страна планирует продать долг на $294 млрд Это максимальный объем со времен финансового кризиса 2008 года. Федеральные доходы США падают на фоне снижения налогов в рамках реформы президента Дональда Трампа, поэтому правительству необходимо увеличить заимствования.
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