«ФК Открытие» подал иски к бывшему собственнику на 3,7 млрд рублей

Самый крупный иск, на 2,6 млрд руб., банк подал 2 апреля, третьим лицом по нему заявлена научно производственная организация (НПО) «Монтажстройпроект». Кроме того, «Монтажстройпроект» заявлен третьей стороной и по другому иску, по которому банк хочет взыскать с холдинга 566 млн руб.

«Ведомости» ожидают комментария представителя банка «ФК Открытие». Представитель холдинга не ответил на запрос.