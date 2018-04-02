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«ФК Открытие» подал иски к бывшему собственнику на 3,7 млрд рублей
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«ФК Открытие» подал иски к бывшему собственнику на 3,7 млрд рублей 

Ведомости 1 час назад
Санируемый ЦБ банк «ФК Открытие» подал восемь исковых заявлений против своего бывшего собственника «Открытие холдинга» на общую сумму 3,7 млрд руб. Все они зарегистрированы в Арбитражном суд Ханты-Мансийского автономного округа. В чем суть исковых претензий, из картотеки арбитражных дел неясно.
Самый крупный иск, на 2,6 млрд руб., банк подал 2 апреля, третьим лицом по нему заявлена научно производственная организация (НПО) «Монтажстройпроект». Кроме того, «Монтажстройпроект» заявлен третьей стороной и по другому иску, по которому банк хочет взыскать с холдинга 566 млн руб.
«Ведомости» ожидают комментария представителя банка «ФК Открытие». Представитель холдинга не ответил на запрос.
Ключевым направлением деятельности «Открытие холдинга» был банковский бизнес. Однако в августе холдинг потерял свой главный актив — банк «ФК Открытие»: ЦБ забрал его в Фонд консолидации банковского спектра на санацию. Вместе с ним фонду отошли банк «Траст», РГС-банк, «Росгосстрах» и три негосударственных пенсионных фонда.
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