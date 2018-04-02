Банк «Открытие» подал девять исков к бывшему собственнику «Открытие холдинг»

Иски поданы с 28 марта по 2 апреля в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа

"Исковые требования мотивированы взысканием с ответчика задолженности на основании договора поручительства от 31.03.2015", — говорится в определении к одному из исков (на 106 млн рублей). Это заявление суд постановил вернуть из-за несоблюдения претензионного порядка разрешения спора.

Третьими лицами по ряду исков выступают «ООО „Южный крест Тревел“, ООО „Научно-производственная организация „Монтажстройпроект“, ООО „Лейла“, ООО „Дил-Трейд“.

Банк „ФК Открытие“ с августа 2017 года находится на санации через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора.