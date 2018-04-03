Российский автопром вновь поддержат за счёт бюджета 

Правительство поддержит отечественный автопром крупным финансовым вливанием. По информации газеты «Коммерсант», на стимулирование отрасли выделено 10 млрд рублей из резервного фонда.
Внушительная часть указанной суммы — порядка четырёх миллиардов рублей — будет направлена на стимулирование продаж и лизинг. Ещё три миллиарда выделят на льготное автокредитование. Два с половиной миллиарда уйдёт на поддержку производителей газомоторной техники и 500 миллионов — на перевозку выпущенных машин автопроизводителям Дальневосточного ФО в другие регионы страны. Субсидии на электрокары в господдержку, вопреки ожиданиям, не включены.
Подпись под распоряжением о выделении 10 млрд рублей из резервного фонда премьер Дмитрий Медведев поставил 30 марта. Несмотря на отсутствие какой бы то ни было поддержки экологически чистых электрокаров, в течение 2018 года может быть решён вопрос о введении дополнительных льгот на такие виды техники. В частности, покупателей экологичного транспорта могут полностью освободить от уплаты НДС. Данный вопрос будет решён к ноябрю текущего года.
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