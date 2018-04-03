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Российский автопром вновь поддержат за счёт бюджета
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Российский автопром вновь поддержат за счёт бюджета 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Правительство поддержит отечественный автопром крупным финансовым вливанием. По информации газеты «Коммерсант», на стимулирование отрасли выделено 10 млрд рублей из резервного фонда.
Внушительная часть указанной суммы — порядка четырёх миллиардов рублей — будет направлена на стимулирование продаж и лизинг. Ещё три миллиарда выделят на льготное автокредитование. Два с половиной миллиарда уйдёт на поддержку производителей газомоторной техники и 500 миллионов — на перевозку выпущенных машин автопроизводителям Дальневосточного ФО в другие регионы страны. Субсидии на электрокары в господдержку, вопреки ожиданиям, не включены.
Подпись под распоряжением о выделении 10 млрд рублей из резервного фонда премьер Дмитрий Медведев поставил 30 марта. Несмотря на отсутствие какой бы то ни было поддержки экологически чистых электрокаров, в течение 2018 года может быть решён вопрос о введении дополнительных льгот на такие виды техники. В частности, покупателей экологичного транспорта могут полностью освободить от уплаты НДС. Данный вопрос будет решён к ноябрю текущего года.
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