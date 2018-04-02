Примсоцбанк снизил ставку по потребкредиту и запустил новую программу

Примсоцбанк снизил ставку по «Оптимальному» кредиту на 2 процентных пункта.

Теперь получить денежные средства без обеспечения можно под 19,9% годовых. Сумма заимствования — от 30 тыс. до 300 тыс. рублей. При наличии одного или двух поручителей ставка составит 18,9% годовых, а размер займа — от 30 тыс. до 1,5 млн рублей

Срок заимствования может варьироваться от одного одна до пяти лет. Для заемщиков с положительной кредитной историей ставка снижается на 1 п. п. (ранее — на 3 п. п.), а размер необеспеченного займа может достигать 500 тыс. рублей. Также программа позволяет получить от 300 тыс. до 5 млн рублей под залог авто по ставке 15,9% годовых. Ее изменения не коснулись.

Кроме того, банк запустил «Акционный» кредит, заявку на который можно подать до 30 июня 2018 года. В рамках программы клиенты могут получить от 100 тыс. до 500 тыс. рублей без обеспечения под 15,9% годовых и от 300 тыс. до 1 млн рублей с поручительством и/или залогом авто под 11,9% годовых на срок до пяти лет.

Продуктовый виджет

«Одним из главных преимуществ кредитных программ Примсоцбанка является возможность заемщика получить до 300 тысяч рублей без документов о доходе. При кредитовании на большую сумму клиенту потребуется представить документы, подтверждающие финансовую состоятельность. Предложения доступны не только наемным работникам, но и военнослужащим, нотариусам, индивидуальным предпринимателям и собственникам бизнеса» — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Личное страхование не требуется. Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.