«Пятерочка» выделит около 7 млрд рублей на поощрение персонала 

Предыдущая программа поощрения руководящего звена, действовавшая с 2015 года, обеспечила торговой сети лидерство на рынке, уверены в компании. Поэтому работу в этом направлении следует продолжить.
Наблюдательный совет Х5 Retail Group разработал новую программу поощрения топ-менеджеров сети магазинов «Пятерочка до 2020 года. Предполагается, что ее участники смогут суммарно получить выплаты, эквивалентные 5% средней EBITDA розничной компании за три года.
Судьбу программы поощрения решат акционеры торговой сети 10 мая на годовом собрании.
Кстати, по прогнозам Reuters, суммарная EBITDA X5 за три года составит 404 млрд руб. Таким образом, руководители X5 получат выплаты в размере 6,7 млрд руб.
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