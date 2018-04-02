«Пятерочка» выделит около 7 млрд рублей на поощрение персонала

Предыдущая программа поощрения руководящего звена, действовавшая с 2015 года, обеспечила торговой сети лидерство на рынке, уверены в компании. Поэтому работу в этом направлении следует продолжить.

Наблюдательный совет Х5 Retail Group разработал новую программу поощрения топ-менеджеров сети магазинов «Пятерочка до 2020 года. Предполагается, что ее участники смогут суммарно получить выплаты, эквивалентные 5% средней EBITDA розничной компании за три года.

Судьбу программы поощрения решат акционеры торговой сети 10 мая на годовом собрании.

Кстати, по прогнозам Reuters , суммарная EBITDA X5 за три года составит 404 млрд руб. Таким образом, руководители X5 получат выплаты в размере 6,7 млрд руб.

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