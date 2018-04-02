Банк «Приморье» проводит акцию по дебетовым картам 

В банке «Приморье» (базируется во Владивостоке) с 25 марта стартовала акция по дебетовым картам.
Клиентам будет возвращено 10% от средств, потраченных при оплате товаров и услуг в океанариуме и дельфинарии, кинотеатрах и театрах, парках развлечений, боулинг-клубах и бильярдных клубах.
Продуктовый виджет
По картам «Мужской клуб», Visa Platinum и UnionPay уже действовали индивидуальные условия cash back. По данным продуктам к собственным условиям начисления cash back прибавится вознаграждение по акции. Исключение составляет карта Visa Platinum: по ней действует стандартное вознаграждение в размере 1% и в рамках акции будет осуществляться возврат в размере 9%.
В программе не участвуют виртуальные карты, кредитные карты, карты Aviabonus, «Карты школьника» и бизнес-карты. Акция продлится до 25 апреля. Вознаграждение будет выплачиваться в мае, ограничений по максимальной сумме возврата нет.
«Также внесены изменения в тарифы по дебетовым картам банка, в частности, комиссия за снятие денежных средств в устройствах банка и банкоматах иных кредитных организаций теперь будет зависеть от снимаемой за месяц суммы. Снятие наличных в ПВН сторонних банков обойдется клиенту в 2%, но не менее чем в 150 рублей», — указывает специалист по банковским картам Банки.ру Полина Пронина.