Глава Почта Банка: «Сейчас хороший рынок для розничного кредитования»

На рынке розничного кредитования отмечаются позитивные тенденции, но наращивать объемы кредитования необходимо с осторожностью. Такое мнение высказал глава Почта Банка Дмитрий Руденко в ходе пресс-конференции.

«Сейчас рынок хороший для розничных банков. Можно выдавать много кредитов и получить хорошую прибыль, но через год — два это может аукнуться», — сказал Руденко, отметив, что Почта Банк придерживается консервативной политики в том, что касается розничного кредитования.

Руденко также объяснил, что банк ориентируется на выдачу небольших по размеру займов.

Мы достаточно консервативны в сумме кредита, у нас нет цели закредитовать людей. Мы не выдаем кредиты наличными по несколько миллионов. В маленьких городах у людей нет возможности взять и вернуть такую сумму, не уйдя в дефолт», — сказал он.

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