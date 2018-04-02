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Глава Почта Банка: «Сейчас хороший рынок для розничного кредитования»
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Глава Почта Банка: «Сейчас хороший рынок для розничного кредитования» 

Банки.ру 36 минут назад
На рынке розничного кредитования отмечаются позитивные тенденции, но наращивать объемы кредитования необходимо с осторожностью. Такое мнение высказал глава Почта Банка Дмитрий Руденко в ходе пресс-конференции.
«Сейчас рынок хороший для розничных банков. Можно выдавать много кредитов и получить хорошую прибыль, но через год — два это может аукнуться», — сказал Руденко, отметив, что Почта Банк придерживается консервативной политики в том, что касается розничного кредитования.
Руденко также объяснил, что банк ориентируется на выдачу небольших по размеру займов.
Мы достаточно консервативны в сумме кредита, у нас нет цели закредитовать людей. Мы не выдаем кредиты наличными по несколько миллионов. В маленьких городах у людей нет возможности взять и вернуть такую сумму, не уйдя в дефолт», — сказал он.
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