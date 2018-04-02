Расходы бюджета Подмосковья в 2018 году вырастут более чем на 59,8 млрд рублей

Мособлдума рассмотрит поправки в закон «О бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», согласно которым расходы областного бюджета увеличатся почти на 60 миллиардов рублей, значительную часть этих средств направят на строительство и реконструкцию региональных и муниципальных дорог, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

На заседании Московской областной думы 5 апреля депутаты рассмотрят поправки в закон «О бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

«Прежде всего, будут более чем на 59,8 миллиарда рублей увеличены расходы областного бюджета на текущий год, и в результате они составят 573,5 миллиарда рублей. Основная часть этих средств — порядка 49 миллиардов — пойдет на строительство, реконструкцию и ремонт региональных и муниципальных дорог», — сказал председатель областного парламента Игорь Брынцалов

Он добавил, что доходы областного бюджета также будут увеличены на 7,6 миллиарда рублей и всего составят 474,6 миллиарда рублей. Рост доходов планируется в основном за счет транспортного налога и безвозмездных поступлений.

По словам Брынцалова, будут увеличены расходы по ряду социальных направлений: на финансирование госпрограмм «Здравоохранение Подмосковья» и «Социальная защита населения Московской области» дополнительно будет направлено более 5,7 и 5 миллиардов рублей соответственно.

Кроме того, в расходы бюджета заложены средства на выплату материальной помощи гражданам в возрасте 70 лет и старше — всего на эти цели предусмотрено 3,5 миллиарда рублей. На дополнительные выплаты врачам амбулаторно-поликлинического звена, участковым и «узким» специалистам, предусмотрено 493 миллиона рублей. Увеличат расходы и на ремонт социально значимых объектов: дополнительно 456 миллионов пойдет на капитальный ремонт общеобразовательных организаций, 340 миллионов — на ремонт детских садов.

Брынцалов подчеркнул, что значительный объем средств предусмотрен на программу по формированию комфортной городской среды — на эти цели дополнительно будет выделено более 3,4 миллиарда рублей, и на улучшение жилищных условий граждан: на переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными, направят еще 298 миллионов рублей.

«В зоне особого внимания у нас традиционно военные городки. При любой возможности стараемся увеличить финансирование соответствующей программы. Возможность нашлась и в этот раз — порядка 650 миллионов рублей будет направлено на благоустройство общественных территорий в военных городках», — добавил Брынцалов.