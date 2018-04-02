Акции активов «Суммы» упали 

На открытии торгов на Московской бирже акции активов группы «Сумма» упали на 2–20% после ареста совладельцев компании.
Бумаги Дальневосточного морского парходства упали на 19,5%, до 5395 руб., "Трансконтейнера" — на 0,73%, до 4910 руб., Новороссийского морского торгового порта — на 1,29%, до 7665 руб., Новороссийского комбината хлебопродуктов — на 2,18%, до 224 руб., Якутской топливно-энергетической компании — на 5,21%, до 9,1 руб.
Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что владельцы группы «Сумма» братья Магомедовы находятся под стражей в одиночных камерах СИЗО «Лефортово».
Председатель совета директоров «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед, подозреваются в хищениях, растрате и организации преступного сообщества.