Возобновился отток из российских активов

Москва, 2 апреля — «Вести. Экономика». Инвесторы за неделю по 28 марта вывели из фондов, ориентированных на российские активы, $73,9 млн Это больше, чем было вложено неделей ранее ($59,9 млн), согласно данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), который считает инвестиции фондов.

Фото: РИА «Новости».

За предыдущие 5 недель фонды вкладывались в российские активы, и за последний отчетный период тренд изменился на отток. По данным EPFR Global, за неделю, завершившуюся 28 марта, фонды развивающихся рынков зафиксировали дальнейший чистый приток капитала. В общей сложности в развивающиеся рынки было инвестировано около $480 млн (0,04% соответствующих активов под управлением), тогда как неделей ранее приток средств составил почти $2,0 млрд, сообщается в обзоре Sberbank CIB. Приток капитала в фонды GEM замедлился с $715 млн до $173 млн (0,02%). Из России было выведено $73,9 млн (0,12%), при том, что за предыдущую неделю в страну пришло $59,9 млн До этого в течение пяти недель подряд отмечался чистый приток капитала в российские активы. За отчетную неделю результат слабее России показала только Индия, из которой инвесторы вывели 0,15% активов под управлением, или $220 млн На этом фоне ЮАР вышла в лидеры, зафиксировав приток средств, эквивалентный 0,03% активов под управлением. По итогам завершившегося квартала приток капитала в развивающиеся рынки с начала года составил в общей сложности 3,3% ($42,6 млрд), при этом в Россию было инвестировано 3,4% ($2,0 млрд), а в фонды, специализирующиеся исключительно на России, — 3,0% ($345 млн).