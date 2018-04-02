Правительство направит на индустриальные парки и технопарки 10,6 млрд рублей до 2021 года 

Правительство России утвердило распоряжение, подготовленное Минпромторгом России о межбюджетных трансфертах на создание и модернизацию инфраструктуры индустриальных парков и промышленных технопарков в 2018-2020 годах в размере 10,622 млрд рублей, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства России.
Подписанным распоряжением утверждено распределение средств между проектами на 2018–2020 годы: в 2018 году — 3,721 млрд рублей на реализацию девяти проектов, включая «Росва», «Технополис »Москва"», «Преображенка», «Масловский», «Северный», «Создание индустриального парка в сфере биотехнологий в Новосибирской области» и «Алабуга». В 2019 году — 3,419 млрд рублей на реализацию шести проектов («Технополис «Москва»», «Масловский», «Узловая», «Северный», «Создание индустриального парка в сфере биотехнологий в Новосибирской области» и «Алабуга»), а в 2020 году — 3,481 млрд рублей на реализацию проекта индустриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа „Алабуга“.
Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 29 марта 2018 года.