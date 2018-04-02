Ещё
Правительство направит на индустриальные парки и технопарки 10,6 млрд рублей до 2021 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство направит на индустриальные парки и технопарки 10,6 млрд рублей до 2021 года 

Rambler News Service 42 минуты назад
Правительство России утвердило распоряжение, подготовленное Минпромторгом России о межбюджетных трансфертах на создание и модернизацию инфраструктуры индустриальных парков и промышленных технопарков в 2018-2020 годах в размере 10,622 млрд рублей, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства России.
Подписанным распоряжением утверждено распределение средств между проектами на 2018–2020 годы: в 2018 году — 3,721 млрд рублей на реализацию девяти проектов, включая «Росва», «Технополис »Москва"», «Преображенка», «Масловский», «Северный», «Создание индустриального парка в сфере биотехнологий в Новосибирской области» и «Алабуга». В 2019 году — 3,419 млрд рублей на реализацию шести проектов («Технополис «Москва»», «Масловский», «Узловая», «Северный», «Создание индустриального парка в сфере биотехнологий в Новосибирской области» и «Алабуга»), а в 2020 году — 3,481 млрд рублей на реализацию проекта индустриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа „Алабуга“.
Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 29 марта 2018 года.
Rambler News Service: последние новости
Чистая прибыль UTair по РСБУ снизилась в 2017 году в 11 раз – до 101,08 млн рублей Россия возобновила тестовые поставки нефти в Узбекистан Совет директоров АФК «Система» обсудил новое видение развития компании
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России478
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля184
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»351
Дрон «Почты России» врезался в дом111
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
00:49
В Кремле называли темы переговоров Путина и Роухани
Политика
00:38
Песков прокомментировал арест братьев Магомедовых
Политика
01:00
МЦК перевезло более 10 млн пассажиров в марте
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение