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Двое мужчин украли башкирскую нефть на 430 тысяч рублей
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Двое мужчин украли башкирскую нефть на 430 тысяч рублей 

ufa1.ru 51 минуту назад
Фото: ufa1.ru
На скамье подсудимых в Бижбуляке окажутся 34-летний житель Набережных Челнов и 57-летний житель Ермекеевского района.
Мужчин обвиняют в краже нефтепродуктов из трубы, расположенной рядом с Бижбуляком. Следователи выяснили, что челнинец подрабатывал перевозкой нефти. В июне 2017 года он с сообщниками сели в грузовик Volvo и поехали к трубопроводу. Они подключились к сетям и перекачали в цистерну грузовика 10 тонн нефти. Но на этом злоумышленники не стали останавливаться. Аналогичное преступление они провернули ближе к сентябрю.
Второй подозреваемый работал оператором в нефтедобывающей компании. Он самовольно подключился к трубе в слил 18 тонн горючего прямо в цехе.
— Ущерб для торгующей нефтью компании составил около 430 тысяч рублей. Уголовное дело уже направили в Бижбулякский межрайонный суд, — сообщили в прокуратуре республики.
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