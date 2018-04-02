Двое мужчин украли башкирскую нефть на 430 тысяч рублей

На скамье подсудимых в Бижбуляке окажутся 34-летний житель Набережных Челнов и 57-летний житель Ермекеевского района.

Мужчин обвиняют в краже нефтепродуктов из трубы, расположенной рядом с Бижбуляком. Следователи выяснили, что челнинец подрабатывал перевозкой нефти. В июне 2017 года он с сообщниками сели в грузовик Volvo и поехали к трубопроводу. Они подключились к сетям и перекачали в цистерну грузовика 10 тонн нефти. Но на этом злоумышленники не стали останавливаться. Аналогичное преступление они провернули ближе к сентябрю.

Второй подозреваемый работал оператором в нефтедобывающей компании. Он самовольно подключился к трубе в слил 18 тонн горючего прямо в цехе.

— Ущерб для торгующей нефтью компании составил около 430 тысяч рублей. Уголовное дело уже направили в Бижбулякский межрайонный суд, — сообщили в прокуратуре республики.