Российские миллиардеры потеряли $191 млн

Общее состояние 27 российских миллиардеров за январь-март 2018 года уменьшилось на $190,9 млн Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Согласно рейтингу, самым богатым в России является основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние уменьшилось на $362 млн долларов, до $19,3 млрд Второе место у президента «Норильского никеля» Владимира Потанина, состояние которого увеличилось на $175 млн долларов, до $19,1 млрд На третьем глава «Новатэка» Леонид Михельсон, его капитал вырос за три месяца 2018 года на $1,9 млрд долларов, до $18,6 млрд
В марте журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира. Среди них оказались 102 бизнесмена из России, общее состояние которых оценивается в $410,8 млрд