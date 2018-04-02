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В России ужесточат наказание за некачественные продукты
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В РФ ужесточат наказание за некачественные продукты 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин поручил правительству до 30 июля внести в законодательство поправки, направленные на ужесточение административной ответственности за нарушение требований технических регламентов, предъявляемых к продуктам.
Правительству поручено принять меры контроля за оборотом продукции "сыроподобного типа". Доклад по этому поручению необходимо представить до 15 июня, далее — раз в полгода.
Кроме того, правительству поручено до 25 декабря внести изменения в порядок предоставления в аренду земельных участков из списка земель сельхозназначения крестьянским (фермерским) хозяйствам без проведения торгов при условии использования участка по назначению.
Путин поручил правительству совместно с ЦБ и банками, участвующими в льготном кредитовании в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг., обеспечить упрощение порядка получения кредитов по льготной ставке малыми формами хозяйствования. Доклад поручено представить до 1 июня.
Правительство совместно с заинтересованными организациями должно до 1 октября связать проекты развития транспортной инфраструктуры, в том числе портовых мощностей для перевалки зерновых грузов, с планами экспорта сельскохозяйственной продукции.
"Корпорации МСП", Минсельхозу, "Россельхозбанку" и "Росагролизингу" поручено до 1 июня принять меры по расширениею доступа сельскохозяйственных кооперативов и членов кооперативов — фермеров к программам льготного финансирования, включая госгарантии.
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