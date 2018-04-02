В России ужесточат наказание за некачественные продукты

В РФ ужесточат наказание за некачественные продукты

Президент Владимир Путин поручил правительству до 30 июля внести в законодательство поправки, направленные на ужесточение административной ответственности за нарушение требований технических регламентов, предъявляемых к продуктам.

Правительству поручено принять меры контроля за оборотом продукции "сыроподобного типа". Доклад по этому поручению необходимо представить до 15 июня, далее — раз в полгода.

Кроме того, правительству поручено до 25 декабря внести изменения в порядок предоставления в аренду земельных участков из списка земель сельхозназначения крестьянским (фермерским) хозяйствам без проведения торгов при условии использования участка по назначению.

Путин поручил правительству совместно с ЦБ и банками, участвующими в льготном кредитовании в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг., обеспечить упрощение порядка получения кредитов по льготной ставке малыми формами хозяйствования. Доклад поручено представить до 1 июня.

Правительство совместно с заинтересованными организациями должно до 1 октября связать проекты развития транспортной инфраструктуры, в том числе портовых мощностей для перевалки зерновых грузов, с планами экспорта сельскохозяйственной продукции.