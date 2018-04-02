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Кабмин направит почти 10 млрд рублей на реализацию Национальной технологической инициативы
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Кабмин направит почти 10 млрд рублей на реализацию Национальной технологической инициативы 

Парламентская газета 50 минут назад
Фото: Парламентская газета
Из федерального бюджета будет выделено 9,6 млрд рублей на реализацию проектов Национальной технологической инициативы (НТИ).
Соответствующее распоряжение за подписью председателя Правительства Дмитрия Медведева опубликовано в понедельник на сайте кабмина.
В сопроводительных документах к инициативе, внесённой специалистами Минобрнауки, отмечается, что в бюджете на текущий год предусмотрены бюджетные ассигнования на 10,6 млрд рублей на реализацию мероприятий Национальной технологической инициативы.
Подписанным распоряжением из этих средств выделяются 6,6 млрд рублей для предоставления субсидий на проекты по «дорожным картам» НТИ (4,4 млрд рублей), организацию и проведение технологических конкурсов (0,6 млн рублей).
Ещё около 0,5 млрд рублей направят некоммерческим организациям, которые являются инфраструктурными центрами НТИ, на программы по развитию отдельных направлений инициативы и 1,1 млрд — на обеспечение деятельности Университета НТИ.
Фонду содействия инновациям выделят 3 млрд рублей на предоставление грантов компаниям на проведение научно-исследовательских работ по «дорожным картам» НТИ.
Документ рассмотрен и одобрен на 29 марта.
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