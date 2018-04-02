Ставки утильсбора на машины повысили на 15%

Теперь для новых легковых автомобилей с двигателем объемом от 1 до 2 литров

коэффициент расчета утильсбора вырастет с 2,21 до 4,2. При базовой ставке в 20 тысяч рублей это приведет к повышению сбора с 44,2 тысячи рублей до 84 тысяч рублей.

Коэффициенты для легковых машин, ввозимых физическими лицами для личного пользования, сохранятся на прежнем уровне. Эксперты считают, что автопроизводители будут закладывать новые ставки в стоимость готовых изделий. В январе прогнозировалось, что цены на легковые автомобили в 2018 году будут увеличиваться, и в целом за год рост может составить 13-17%.

С начала 2018 года практически все автомобильные бренды подняли цены на 3-5%. Дилеры прогнозируют, что в дальнейшем цены также будут расти. Это связано с ростом акцизов, предполагаемой индексацией утильсбора и инфляцией.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» : « Правительство РФ повысило ставки утильсбора на автомобили на 15%».

Первый этап повышения цен на автомобили в текущем году произошел в январе. Тогда Lada Vesta прибавила в цене от 15 до 36 тысяч рублей, модификации внедорожника Lada 4х4 подорожали на 8-16,9 тысячи рублей, а цена на топовый вариант внедорожника «УАЗ-Патриот» приблизилась к миллиону рублей. При этом постоянная тенденция подорожания авто в бюджетном сегменте на фоне вяло растущих зарплат приводит к парадоксу его постепенного исчезновения.