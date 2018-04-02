Генерирующие компании России: модернизация на повестке дня, — Аналитики Sberbank Investment Research

Потенциал роста цен на электроэнергию и мощность ограничен. В условиях свободного рынка рост цен на электроэнергию отстает от повышения цен на энергоносители (особенно в ценовой зоне «Европа»). Это связано с вводом нового, более эффективного генерирующего оборудования в сочетании со слабым ростом спроса. В 2018 году, благодаря небольшим объемам ввода мощностей в рамках программы ДПМ и некоторому повышению спроса на электроэнергию, мы ожидаем изменения ситуации. Теперь цены на электроэнергию будут точнее повторять динамику цен на энергоносители, хотя цены на последние, скорее всего, будут повышаться не быстрее ИПЦ. То же можно сказать о ценах на мощность (исключая ДПМ): они известны вплоть до 2021 года, и только в 2021 году их рост будет опережать инфляцию.

Цены в рамках ДПМ тоже снизятся. Вслед за снижением в 2017 году доходности ОФЗ, исходя из которой рассчитываются нормы доходности по платежам в рамках ДПМ, платежи за новые мощности тоже снизятся. Тем не менее в случае таких компаний, как Интер РАО ЕЭС и ОГК-2 это обстоятельство будет компенсировано вводом новых мощностей и выходом большего объема мощностей на седьмой год эксплуатации, по достижении которого плата за мощности повышается.