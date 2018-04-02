В I квартале сумма сделок M&A с участием компаний РФ выросла на 147%, — Аналитики Thomson Reuters

Сумма сделок по покупке российских компаний иностранными снизилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $2,04 млрд

Значительно выросла сумма сделок между российскими компаниями — на 817% и составила $5,35 млрд

Наибольшую долю рынка сопровождения сделок слияний и поглощений с российским участием занял ВТБ Капитал — 32,8%.

Рынок капитала

В первом квартале 2018 года в России было выпущено акций и других ценных бумаг на сумму в $72.3 млн — на 93% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

В первом квартале 2018 года в России было выпущено долговых обязательств на сумму в $12.2 млрд, на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это лучший показатель за первый квартал с 2013 года.

Российские суверенные долговые обязательства привлекли $3,97 млрд (мартовское размещения евробондов).