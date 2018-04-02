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Еще более 197 млн рублей получит Нижегородская область на подготовку к ЧМ-2018
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Еще более 197 млн рублей получит Нижегородская область на подготовку к ЧМ-2018 

Newsroom24 50 минут назад
Фото: Newsroom24
Об этом говорится в документах Правительства РФ.
Согласно опубликованному распоряжению, дополнительный межбюджетный трансферт выделяется региону для поставки, монтажа и демонтажа строений и сооружений временного назначения и вспомогательного использования для подготовки и проведения соревнований.
В документе также отмечается, что всего из федерального бюджета 2018 года будет направлено 2,8 млрд рублей в 10 регионов: республики Мордовия и Татарстан, Краснодарский край, Волгоградскую, Калининградскую, Нижегородскую, Ростовскую, Самарскую, Свердловскую области, а также город Санкт-Петербург.
Напомним, 1 млрд 89 млн рублей получил Нижний Новгород на подготовку к Чемпионату мира 2018 года, из которых 790 млн рублей потрачены на благоустройство территорий и ремонт фасадов по маршруту следования основных групп болельщиков и территорий, прилегающих к стадиону.
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