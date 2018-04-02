Еще более 197 млн рублей получит Нижегородская область на подготовку к ЧМ-2018

Об этом говорится в документах Правительства РФ

Согласно опубликованному распоряжению, дополнительный межбюджетный трансферт выделяется региону для поставки, монтажа и демонтажа строений и сооружений временного назначения и вспомогательного использования для подготовки и проведения соревнований.

Напомним, 1 млрд 89 млн рублей получил Нижний Новгород на подготовку к Чемпионату мира 2018 года, из которых 790 млн рублей потрачены на благоустройство территорий и ремонт фасадов по маршруту следования основных групп болельщиков и территорий, прилегающих к стадиону.