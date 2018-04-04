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Жители области в 2017 г. взяли кредитов на 187 млрд рублей
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Жители области в 2017 г. взяли кредитов на 187 млрд рублей 

Волга Ньюс 31 минуту назад
Жители Самарской области в прошлом году взяли кредитов на 187 млрд руб., что на 28% больше чем в 2016 году. Об этом сообщили 3 апреля в отделении «Самара» Волго-Вятского ГУ Банка России на совещании с представителями финансового сектора региона.
Ипотечных кредитов было выдано на 40 млрд руб. (рост на 34%). А средние ставки по рублевой ипотеке в регионе опустились ниже психологической отметки в 10%, составив 9,6% в декабре 2017 года.
Объемы кредитования предприятий составили 570 млрд руб. (увеличение на 5%).
"Последовательная денежно-кредитная политика Банка России способствовала естественному восстановлению кредитования и экономической активности, не приводящему к росту цен. Так, инфляция в стране замедлилась за последний год с 5,4% до 2,5%, в Самарской области — с 5,2% до 1,5%", — сообщили в надзорном органе.
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Главой временной администрации "АктивКапитал Банка" назначена Анна Самарина Центробанк отозвал лицензию у самарского "АктивКапитал Банка" Самарский филиал Группы Ренессанс Страхование возглавил Виктор Тягунов.
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