За год рост объема ипотечного кредитования в Самарской области составил 88,8%

Самарской области по данным ЦБ на 1 марта 2018 г. выдано 6,8 млрд руб. жилищных кредитов. При этом средняя процентная ставка по ипотеке с начала 2018 г. составила 9,79% годовых.

Для сравнения — на 1 февраля объем выданных жилищных займов в регионе составлял 2,9 млрд руб., то есть за февраль жителям региона, желающим купить жилье в кредит, банки выдали 3,9 млрд рублей.

На аналогичную дату 2017 г. объем выданных жилищных кредитов составил 3,6 млрд руб., а средняя ставка по ипотеке — 11,97%. Таким образом за год прирост объемов ипотечного кредитования составил 88,8%, а средняя процентная ставка снизилась на 2,18%.

В целом по стране, как сообщает регулятор, в феврале 2018 г. средневзвешенная ставка по предоставленным в течение месяца ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях достигла очередного минимума, составив 9,75% (в январе — 9,85%).

"Под воздействием улучшения ценовых условий в феврале после традиционного январского снижения отмечен рост объемов ипотечного жилищного кредитования — на 34,3%. Банки предоставили населению свыше 102 тыс. рублевых ипотечных кредитов на сумму почти 200 млрд рублей. Теперь совокупная задолженность заемщиков перед банками по ипотеке достигла 5,3 трлн руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 18,1%", — сообщает Центробанк.