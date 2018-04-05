В 2017 году в Самарской области выдано 40 млрд руб. ипотечных кредитов

Во вторник, 3 апреля, на совещании с представителями финансового сектора Самарской области в Отделении Самара Волго-Вятского ГУ Банка России была озвучена информация о том, что объемы кредитования предприятий увеличились на 5% и составили 570 миллиардов рублей.

Население получило кредитов на 187 миллиардов рублей, что на 28% больше, чем в предыдущем году. В частности, выдано 40 миллиардов рублей ипотечных кредитов (рост на 34%). Средние ставки по рублевой ипотеке в Самарской области опустились ниже психологической отметки в 10%, составив 9,6% в декабре 2017 года.

Последовательная денежно-кредитная политика Банка России способствовала естественному восстановлению кредитования и экономической активности, не приводящему к росту цен. Так, инфляция в стране замедлилась за последний год с 5,4% до 2,5%, в Самарской области — с 5,2% до 1,5%.