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В 2017 году в Самарской области выдано 40 млрд руб. ипотечных кредитов
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В 2017 году в Самарской области выдано 40 млрд руб. ипотечных кредитов 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Для финансового сектора Самарской области 2017 год стал годом активизации кредитования, сообщает Отделение Самара Волго-Вятского ГУ Банка России.
Во вторник, 3 апреля, на совещании с представителями финансового сектора Самарской области в Отделении Самара Волго-Вятского ГУ Банка России была озвучена информация о том, что объемы кредитования предприятий увеличились на 5% и составили 570 миллиардов рублей.
Население получило кредитов на 187 миллиардов рублей, что на 28% больше, чем в предыдущем году. В частности, выдано 40 миллиардов рублей ипотечных кредитов (рост на 34%). Средние ставки по рублевой ипотеке в Самарской области опустились ниже психологической отметки в 10%, составив 9,6% в декабре 2017 года.
Последовательная денежно-кредитная политика Банка России способствовала естественному восстановлению кредитования и экономической активности, не приводящему к росту цен. Так, инфляция в стране замедлилась за последний год с 5,4% до 2,5%, в Самарской области — с 5,2% до 1,5%.
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