Газпромбанк: основной капитал под давлением повышенных нормативов, — Аналитики Райффайзенбанка

Прибыльность (ROAE) остается все еще низкой (6,2%) в сравнении с другими крупными банками (у Сбербанка этот показатель — 24,2%), но при этом в 2017 г. банк выплатил дивиденды, что составило 53% прибыли.

Несмотря на заметный прирост кредитования (+7,7% по всему портфелю, +18% в рознице), процентные доходы сократились на 3,9%. Удержать процентную маржу на уровне 3,1% удалось за счет существенного удешевления рублевой стоимости фондирования (процентные расходы даже снизились на 9,7%, несмотря на 27% рост объемов клиентского фондирования, главным образом, благодаря существенному притоку средств от предприятий, аффилированных с государством, а также физлиц).

В условиях почти двукратного сокращения непроцентных доходов (они отличаются высокой волатильностью из-за большого числа разовых факторов и занимают 14% от всей операционной прибыли) повысить отчисления в резервы позволила прибыль от небанковской деятельности группы (+5 млрд руб. против -15 млрд руб. в 2016 г.), полученная за счет выхода из большого убытка медиа-бизнеса ( Газпром-Медиа Холдинг НТВ , ТНТ, Пятница, ТВ3, 2Х2) и улучшения показателей сектора тяжелого машиностроения (ОМЗ, Ижорские заводы, Уралмашзавод, SKODA JS a. s.).

В сегменте обесцененных кредитов произошли заметные изменения: размер обесцененных, но непросроченных корпоративных кредитов сократился с 760 млрд руб. до 208 млрд руб., что менеджмент объясняет произведенными реструктуризациями, после которых заемщики стали своевременно исполнять свои обязательства. Списания на 37,6 млрд руб. не привели к снижению NPL 90+, он даже увеличился на 3,4 млрд руб. до 93,8 млрд руб. (т.е. на величину списанных образовались новые проблемные кредиты). Отметим, что основной объем (78%) кредитов юрлицам выдан или под финансовые гарантии и поручительстваили, или без обеспечения. Заметный прирост кредитования произошел в сегменте финансовых и страховых компаний (+47% г. /г.), который занимает 14% всего портфеля (уступая по доле лишь металлургии и нефтегазовой отрасли).

В этой связи резерв под обесценение (181 млрд руб., ~5,3% портфеля) не выглядит высоким. На 1 марта по РСБУ показатель Н1.2 (достаточность основного капитала) составил 9,17%, что при минимально допустимом уровне 8,525% (с учетом надбавок поддержания достаточности капитала и за системную значимость, действующих с 1 января 2018 г.) при прочих равных предполагает запас капитала в 35 млрд руб. (1% кредитного портфеля).