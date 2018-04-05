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Рынок акций РФ открылся в плюсе на 0,6-0,7%
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Рынок акций РФ открылся в плюсе на 0,6-0,7% 

Прайм 25 минут назад
Фото: ФИНАМ
Индекс Мосбиржи к 10.02 мск четверга повышался на 0,7% — до 2282 пунктов, индекс РТС — на 0,6% — до 1248 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Стоимость нефти с утра колебалась около 67,8 доллара за баррель по марке Brent.
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