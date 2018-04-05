Рынок акций РФ открылся в плюсе на 0,6-0,7%

Индекс Мосбиржи к 10.02 мск четверга повышался на 0,7% — до 2282 пунктов, индекс РТС — на 0,6% — до 1248 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи

Стоимость нефти с утра колебалась около 67,8 доллара за баррель по марке Brent.