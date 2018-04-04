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Российский рынок акций открылся ростом
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Российский рынок акций открылся ростом 

Прайм 1 час назад
Фото: ФИНАМ
Индекс Мосбиржи к 10.01 мск среды рос на 0,13% — до 2266,86 пункта, индекс РТС — на 0,2% — до 1239,49 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Прайм: последние новости
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 Ещё 10 источников 
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