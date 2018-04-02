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Рабочая группа городского Совета провела рейд по проблемным дорогам
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Рабочая группа городского Совета провела рейд по проблемным дорогам 

АиФ-Оренбург 40 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
В рейде также приняли участие представители администрации Оренбурга и МБУ «УКС». Депутаты вместе со специалистами оценили состояние дорожного полотна на Донгузской, Карачинской, Илекской, Заречной, Центральной, Зауральной, Старокузнечной и других улицах южной части города. Также в план объезда были включены наиболее проблемные дороги в центре Оренбурга.
— Цель таких рейдов — оценить состояние асфальтового покрытия после зимы и при необходимости скорректировать график предстоящего ремонта, чтобы работы начинались с наиболее разрушенных участков, — отметила по итогам Ольга Березнева. — На особом контроле — гарантийные дороги. В этом случае подрядчик обязан устранить дефекты за свой счет. Масштабный ямочный ремонт стартует в Оренбурге в ближайшее время. Подрядным организациям рекомендовано как можно скорее приступить к исполнению муниципальных контрактов, потому что сегодняшнее состояние дорог доставляет много неудобств горожанам.
Ольга Березнева подчеркнула также, что на особом контроле не только сроки, но и качество ямочного ремонта в городе. Управлению строительства и дорожного хозяйства администрации поручено осуществлять постоянный промежуточный контроль выполняемых работ.
— За несколько дней до официальной приёмки наша рабочая группа будет выезжать на место и оценивать состояние каждого отремонтированного участка. Город не станет принимать работу, пока организация не устранит все недочеты, — подчеркнула Ольга Березнева.
В ходе проверки депутаты также обратили внимание на отсутствие предупреждающих знаков и ограждений в местах повреждения дорожного покрытия. На улице М. Горького нарекания вызвало состояние ливневой канализации и колодцев, на Донгузской — примыкание дороги к остановкам и тротуарам. Отраслевым органам администрации города поручено проработать эти вопросы и в кратчайшие сроки организовать устранение выявленных недостатков.
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