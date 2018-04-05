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Около 20 автодорог будет построено в Подмосковье в 2018 г.
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Около 20 автодорог будет построено в Подмосковье в 2018 г. 

Агентство «Москва» 39 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Около 20 автомобильных дорог будет построено на территории Московской области в этом году. Об этом в ходе заседания регионального парламента сообщил министр экономики и финансов региона Михаил Ан, представляя проект закона об изменениях расходов и доходов бюджета Московской области в 2018 г.
«В части дорожного фонда: 36,2 млрд руб. направляется на строительство и реконструкцию автомобильных дорог. Порядка 20 новых дорог будет построено, в том числе подъезды к планируемым мусоросжигающим заводам и полигонам в муниципалитетах», — сказал министр.
Кроме этого, он сказал, что на содержание ремонта автомобильных дорог предлагается направить 25 млрд руб., на капитальный ремонт автодорог 6,3 млрд руб. и субсидии муниципалитетами — на сумму 7,8 млрд руб.
Раннее сообщалось, что Мособлдума в трех чтениях приняла закон об увеличении расходов и доходов бюджета Московской области в 2018 г.
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 Ещё 10 источников 
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