Около 20 автодорог будет построено в Подмосковье в 2018 г.

Около 20 автомобильных дорог будет построено на территории Московской области в этом году. Об этом в ходе заседания регионального парламента сообщил министр экономики и финансов региона Михаил Ан, представляя проект закона об изменениях расходов и доходов бюджета Московской области в 2018 г.

«В части дорожного фонда: 36,2 млрд руб. направляется на строительство и реконструкцию автомобильных дорог. Порядка 20 новых дорог будет построено, в том числе подъезды к планируемым мусоросжигающим заводам и полигонам в муниципалитетах», — сказал министр.

Кроме этого, он сказал, что на содержание ремонта автомобильных дорог предлагается направить 25 млрд руб., на капитальный ремонт автодорог 6,3 млрд руб. и субсидии муниципалитетами — на сумму 7,8 млрд руб.

Раннее сообщалось, что Мособлдума в трех чтениях приняла закон об увеличении расходов и доходов бюджета Московской области в 2018 г.