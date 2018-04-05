Игорь Тресков: весенняя уборка дорог началась в Подмосковье

right"Дорожные службы Московской области перешли на весенне-летнее содержание региональной сети автодорог. Сейчас проводятся работы по очистке проезжей и прибордюрной части от песка и грязи после зимы. Полным ходом идёт подготовка к ямочному ремонту и традиционному ремонту дорог. Проводится очистка барьерных и тросовых ограждений, тротуаров, посадочных площадок, автопавильонов, светофоров, дорожных знаков. Ведется переоборудование техники к выполнению весенне-летних видов работ", — приводит пресс-служба слова главы ведомства Игоря Трескова

Сообщается, что в весенне-летний сезон на региональных дорогах будет задействовано свыше тысячи единиц техники, в том числе 400 новых машин для содержания автодорог в весенне-летний период, которые поступили в Мосавтодор в рамках масштабного обновления парка дорожной техники.