Административные комиссии в Подмосковье рассмотрели за неделю более 150 материалов

Свыше 150 материалов успели рассмотреть административные комиссии, отвечающие за административные дела в отношении физических лиц в сфере благоустройства в Московской области , сообщила во вторник начальник Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяна Витушева

С 1 января 2018 года в муниципальных образованиях Московской области созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать административные дела в отношении физических лиц в сфере соблюдения закона «О благоустройстве в Московской области» по всем статьям Кодекса об административных правонарушениях в Московской области.

«Комиссии рассмотрели 151 материал, из них в отношении физических лиц уже вынесено 86 постановлений. По итогу нарушителям вынесено 44 предупреждения, а это значит, что последствия были ликвидированы, и при этом нарушители избежали штрафа», — сказала Витушева.

Луховицы, Красногорск, Лобня, Подольск, Протвино, Пущино, Ступино, Химки, Она добавила, что наиболее активно рассматривают составленные материалы административные комиссии городских округов Клин Кашира , Озеры, Орехово-Зуево Чехов , Наро-Фоминский, а также муниципальных районов Дмитровский и Сергиево-Посадский.

Витушева подчеркнула, что на рассмотрении в комиссиях в настоящее время уже находятся более 1,7 тысячи материалов.