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Административные комиссии в Подмосковье рассмотрели за неделю более 150 материалов
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Административные комиссии в Подмосковье рассмотрели за неделю более 150 материалов 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Свыше 150 материалов успели рассмотреть административные комиссии, отвечающие за административные дела в отношении физических лиц в сфере благоустройства в Московской области, сообщила во вторник начальник Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяна Витушева.
С 1 января 2018 года в муниципальных образованиях Московской области созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать административные дела в отношении физических лиц в сфере соблюдения закона «О благоустройстве в Московской области» по всем статьям Кодекса об административных правонарушениях в Московской области.
«Комиссии рассмотрели 151 материал, из них в отношении физических лиц уже вынесено 86 постановлений. По итогу нарушителям вынесено 44 предупреждения, а это значит, что последствия были ликвидированы, и при этом нарушители избежали штрафа», — сказала Витушева.
Она добавила, что наиболее активно рассматривают составленные материалы административные комиссии городских округов Клин, Луховицы, Красногорск, Лобня, Кашира, Озеры, Орехово-Зуево, Подольск, Протвино, Пущино, Ступино, Химки, Чехов, Наро-Фоминский, а также муниципальных районов Дмитровский и Сергиево-Посадский.
Витушева подчеркнула, что на рассмотрении в комиссиях в настоящее время уже находятся более 1,7 тысячи материалов.
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